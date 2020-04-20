Водительские права с истекшим с 1 февраля до 15 июля сроком действия продлят

Водительские удостоверения, которые истекают или истекли в период с 1 февраля до 15 июля 2020 года, будут действительны до их замены. Водители, имеющие такие права, не будут привлекаться к административной ответственности.

«В соответствии с указом президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Также в ведомстве отметили, что продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене. Заменить водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.