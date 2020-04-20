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Пик заболеваемости еще впереди, но распространение удалось замедлить. Что еще говорил Путин на совещании

Совещание по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ. Основные высказывания Путина в тезисах. Материал дополняется.

Что основного сказал Путин во время совещания:

  • Мы знали, что эпидемия проникнет в другие регионы, этот процесс нам удалось притормозить.
  • Инфекция зафиксирована во всех 85 субъектах федерации.
  • Нам всем удается замедлить распространение коронавируса.
  • Пик заболеваемости еще в впереди, нам нужно сделать все, чтобы сгладить прохождение этого пика.
  • Учитываем все возможные сценарии события. в конце этой – начале следующей недели развернут дополнительные койки во всех регионах.
  • Для медработников должна быть обеспечена повышенная защита от заражения коронавирусом.
  • Вакцина должна быть не только получена, должна быть доказана ее эффективность и безопасность.
  • С заражением и болезнью может столкнуться каждый.
  • Очень важно, чтобы у врачей был готов алгоритм действий.
  • По регионам нужно поработать дополнительно.

А также, Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной от коронавируса, когда она появится.

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