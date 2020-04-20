Пик заболеваемости еще впереди, но распространение удалось замедлить. Что еще говорил Путин на совещании

тоже эта арифметика в глаза бросилась)))
Если оквэд 95 включен в список пострадавших отраслей, то организацию с оквэдом 95.21 автоматическ...
Сталкивалась с такими собственниками, к сожалению. Очень странная выходит экономия... боком. Понр...
Непонятна ситуация с электронными пропусками в Москве для работающих на служебном авто.На сайте п...
Простой и неуказанные рабочие дни оплачиваются по разному. каждый выбирает как ему выгоднее. Напр...
"Дело в том, что, по данным ФНС за 2018 год, 98% российских работников получа...
Хм...серия "ни о чем" продолжается :) Я за попкорном
Ну, вот она паранойя. Не у Вас, у правительства. Мания какая-то к отслеживанию. )...
Это конечно, тот ещё "детский сад" и поведение совершенно недостойное, но частенько бывает, что н...
Невыгодна она ряду высокооплачиваемых товарищей, не желающих отдавать в бюджет чуть больше, чем ...
Президент ясно сказал, что мы движемся к цифровой экономике, новый премьер подтвердил, что мы иде...
Добрый день, уважаемый, @nokaud. Да, мы абсолютно серьезно. По нашему мнению, в наших ответах или...
Вот с чем нет проблем у хозяйствующего субъекта, так это с определением основного ОКВЭД :) Впроче...
по последним данным возрастная структура заболевшихменяется. больше всего заболевших в возрасте 3...
@ChP31 были рады помочь Вам. Спасибо и Вы берегите себя и близких Вам. Удачи...
@Legos, мы прекрасно понимаем, про что Вы говорите, и рады Вашей точке зрения. В самом начале ста...
Все изложено подробно и доходчиво, но только, как я понял, для г.Москва.Где можно найти аналогичн...
А производственники получается в пролете... Хоть и микропредприятие. Такая аренда, плюс зарплата...
отлично. все кто продает машины и запчасти и всякую прочую хрень - пострадали, а автосервисы знач...
На мой взгляд вся эта затея с СЗВ ( и М и ТД) с одной "высокой" целью: занять работой сотрудников...
Полагаю, что обоснования нужны самому хозяйствующему субъекту - перед тем, как он будет менять ОК...
как это обнулить оклад с даты приказа?
Для внесения изменений в ЕГРЮЛ/ЕГРИП никакие обоснования не нужны )...
понятно, что не сейчас. но на будущее.
Не для отсрочки, а для определения основного вида деятельности и обоснования его изменения...
И в чем же его польза? Документы Росстата никакой роли для отсрочек и пр. иметь не будут...
детям 2019-го года положено обнуление сроков рождения: и после обнуления они будут считаться рожд...
Есть полезный документ - Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2014&...
Как прекрасно. Ведь Россия состоит исключительно из бюджетников, мигрантов и самозанятых. Остальн...
в табличке ничего нет про 6-ндфл... неужели не переносится?!.....
с этой фразой конфуз вышел. Многие поняли, что до 3 лет включительно - это фактически до 4 лет. А...
А, мне не понятно. Это паранойя, на мой взгляд. Что там стратегически важного может быть в ежедне...
Вот тут https://service.nalog.ru/covid2/ еще эти новые коды не добавили, пишет сведения в системе...