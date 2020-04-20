Клерк.Ру

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости изменили

Правительство подредактировало перечень непродовольственных товаров первой необходимости, распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

Изменения незначительные: добавлены дезинфицирующие средства и санитарно-гигиенические маски заменили на средства индивидуальной защиты.

Региональные власти вправе дополнить перечень в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на своей территории.

Всего в списке сейчас сейчас 24 вида непродовольственных товаров первой необходимости

  1. Средства индивидуальной защиты
  2. Средства дезинфицирующие
  3. Антисептические средства
  4. Салфетки влажные
  5. Салфетки сухие
  6. Мыло туалетное
  7. Мыло хозяйственное
  8. Паста зубная
  9. Щетка зубная
  10. Бумага туалетная
  11. Гигиенические прокладки
  12. Стиральный порошок
  13. Подгузники детские
  14. Спички
  15. Свечи
  16. Пеленка для новорожденного
  17. Шампунь детский
  18. Крем от опрелостей детский
  19. Бутылочка для кормления
  20. Соска-пустышка
  21. Бензин автомобильный
  22. Дизельное топливо
  23. Газомоторное топливо(компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ)
  24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)".

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