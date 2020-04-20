Перечень непродовольственных товаров первой необходимости изменили

Над.К Кода 95 в принципе нет. Это класс кодов. И все коды, которые к нему относятся, относятся и к наиб... Для кого сроки уплаты налогов перенесут автоматически, а кому придется подавать заявления

Игорь Греченков Непонятна ситуация с электронными пропусками в Москве для работающих на служебном авто.На сайте п... Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

Lexxxey "Дело в том, что, по данным ФНС за 2018 год, 98% российских работников получа... Почему прогрессивная шкала НДФЛ невыгодна Правительству

VikaV2193 Ну, вот она паранойя. Не у Вас, у правительства. Мания какая-то к отслеживанию. )... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

Server56 Невыгодна она ряду высокооплачиваемых товарищей, не желающих отдавать в бюджет чуть больше, чем ... Почему прогрессивная шкала НДФЛ невыгодна Правительству

Natali Kr Президент ясно сказал, что мы движемся к цифровой экономике, новый премьер подтвердил, что мы иде... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

Над.К Вот с чем нет проблем у хозяйствующего субъекта, так это с определением основного ОКВЭД :) Впроче... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

lexalliance @ChP31 были рады помочь Вам. Спасибо и Вы берегите себя и близких Вам. Удачи... Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

lexalliance @Legos, мы прекрасно понимаем, про что Вы говорите, и рады Вашей точке зрения. В самом начале ста... Штрафы за нарушение самоизоляции: все по полочкам от юриста

OksanaO отлично. все кто продает машины и запчасти и всякую прочую хрень - пострадали, а автосервисы знач... Торговлю автомобилями, обувью и одеждой включили в перечень пострадавших отраслей

ДженЭйр На мой взгляд вся эта затея с СЗВ ( и М и ТД) с одной "высокой" целью: занять работой сотрудников... Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

АДИМ Полагаю, что обоснования нужны самому хозяйствующему субъекту - перед тем, как он будет менять ОК... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

Stratostar как это обнулить оклад с даты приказа? Ежедневную сдачу СЗВ-ТД узаконили

АДИМ Не для отсрочки, а для определения основного вида деятельности и обоснования его изменения... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

Над.К И в чем же его польза? Документы Росстата никакой роли для отсрочек и пр. иметь не будут... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

tiguan69 детям 2019-го года положено обнуление сроков рождения: и после обнуления они будут считаться рожд... Новое пособие 5 000 на ребенка: подробные разъяснения ПФР

АДИМ Есть полезный документ - Приказ Федеральной службы государственной статистики от 31 декабря 2014&... В господдержке отказывают из-за не тех кодов ОКВЭД

Stratostar Как прекрасно. Ведь Россия состоит исключительно из бюджетников, мигрантов и самозанятых. Остальн... Мишустину предложили поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

бух2007 с этой фразой конфуз вышел. Многие поняли, что до 3 лет включительно - это фактически до 4 лет. А... Новое пособие 5 000 на ребенка: подробные разъяснения ПФР