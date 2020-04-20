Банкиры высказались против процедуры внесудебного банкротства граждан

В рамках поручения Путина о процедуре внесудебного банкротства для граждан «необременительной и несложной», из-за падения доходов во время эпидемии, Правительство уже направило проект закона в Госдуму. Однако банкиры против.

А против они потому, что, по их мнению, граждане специально не будут платить кредиты, то есть, будут злоупотреблять правом.

В предлагаемых поправках несколько критериев для внесудебного банкротства:

неплатежеспособность;

долг от 50 тысяч до 700 тысяч рублей;

не быть в статусе ИП;

не проходить процедуру банкротства в момент обращения;

нет имущества, на которое можно обратить взыскание;

заемщик признан безработным;

для полного погашения долга заемщику нужно более полугода.

Воспользоваться процедурой можно раз в 10 лет, при этом, если ранее банкротился, должно пройти не менее 5 лет с момента реструктуризации долгов, реализации имущества, или прекращения дела о банкротстве.

В течение всего срока этой процедуры любое лицо может возразить о соответствии банкротящегося этим критериям. Если же никто из кредиторов не возражает, лицо автоматически признается банкротом, его освобождают от обязательств перед указанными в заявлении кредиторами.

Ассоциация банков России оказалась против. Она направила в Правительство письмо.

Какие у них доводы:

банкротиться может официально признанный безработным, но нчего не сказано, что у него не может быть других источников дохода;

в процедуре нет арбитражного управляющего, что ведет к ее бесконтрольности;

верхний потолок задолженности в 700 000 рублей слишком большой;

нижний потолок задолженности в 50 000, наоборот, слишком мал;

Оптимальный размер задолженности, по мнению банкиров, составляет от 250 до 500 тысяч рублей;

шестимесячый срок не повлияет на благосостояние должника, этого мало (банкиры предлагают один год).

Сам инструмент внесудебного банкротства в отношении долгов до 1 млн руб. нужен, чтобы разгрузить судебную систему и упростить жизнь должникам.

Но в том виде, в котором законопроект существует сейчас, он породит массу проблем, вплоть до полной неработоспособности, считают эксперты (по материалам Право.ру).