Банки саботируют предоставление кредитных каникул гражданам

Банки не спешат идти навстречу клиентам и предоставлять им кредитные каникулы. Если кредиторы продолжат саботировать новое законодательство, то столкнутся с невозможностью вернуть заемные средства, предупреждают эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Потребители отмечают техническую неготовность банков к оперативной настройке банковских систем для реализации функционала кредитных каникул.

Например, заемщикам предлагают посетить офис для оформления льготного периода.

Среди банков, работой которых по предоставлению кредитных каникул граждане публично выражают недовольство, названы: «Ренессанс Кредит», ВТБ, «Банк Санкт-Петербург», РН-банк, Альфа-банк, Сбербанк, «Открытие», «Возрождение», Почта-банк, МКБ, «Русский стандарт». Лидерами по количеству отказов признаны: ВТБ, Альфа-банк и Сбербанк. Эксперты объясняют это высоким показателем долей присутствия на рынке этой тройки банков.

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Многие граждане сообщают, что сотрудники банка настоятельно рекомендуют пользоваться собственными программами реструктуризации или перекредитования, лишая их, таким образом, права на законные кредитные каникулы на шесть месяцев в соответствии с новым распоряжением руководства страны.

Такое поведение вполне можно расценить, как лукавую попытку обойти закон. На наш взгляд, собственные программы реструктуризации уместно предлагать тем заемщикам, которые, несмотря на свою добросовестность, не подходят под критерии нормы о кредитных каникулах«, — прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Если банки продолжат саботировать предоставление кредитных каникул, то столкнутся с невозможностью вернуть заемные средства. В последнее время мы видим тенденцию на увеличение количества банкротов среди населения и предпринимателей. Все больше граждан рассматривают эту процедуру, как единственный способ реабилитироваться, начать все с чистого листа и избавиться от необходимости взаимодействия с кредиторами и взыскателями», — отметила Лазарева.

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Добавим, по оценкам ТПП в ближайшей перспективе закроются полностью или на время более 6 млн малых и средних предприятий, среди которых фитнес-клубы, спортивные секции, ивент-агентства, сфера развлечений, кинотеатры, частные школы, курсы, небольшие торговые точки и магазины, кафе, кондитерские и проч. Это значит, что полностью лишатся дохода 6 млн собственников бизнеса и 9 млн сотрудников.