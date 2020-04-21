ЦБ разрешает открывать счета юрлицам без присутствия. Но только на неотложные нужды

Спасибо, посмеялась от души)))
Все когда-то случается в первый раз))Я помню, как мы с группой диванных товарищей в августе 2008 ...
сейчас вопрос не в выгоде, а в том что у нас практически все поставщики сырья подняли цены, а мы ...
И вообще, Девушки!Сети - это Зло!Патамушта - вот: https://www.youtube.com/watch?v=qsPmaD5l5ZQобъя...
демократическая революция-знаю. социалистическая революция-знаю, а диванной революция-не знаю...
Помнится мне в прошлом году "мираторг" что то хотел отжать у сетей по возвратам, не помню уже уда...
А почему при расчёте взносов берут 26%, а не 22%.
Я вижу, то что происходит, это не борьба с эпидемией, а борьба между бизнесом. Нефтяной бизнес бо...
очередной популизм, не верю
Кому - война, а кому - мать родна.
ничего не поменялось, так и забирают, причём даже товар, у которого срок годности 180 дней. То ес...
Кстати, у меня рядом с домом есть малюсенький магазинчик продуктовый (молоко, хлеб, макарошки, св...
Ни рекламировать производителей не буду, ни антирекламу писать, на вкус и цвет, как говорится, но...
Вот и будет почти всё забирать, если без скидок "диксо-магнитный" товар теперь продавать.Реально ...
омерзительный скамеечный персонаж
согласитесь, что если бы вам было не выгодно, вы б не работали с ними, знаю, потому что сама 8 ле...
работа мигранта всегда оплачивается ниже чем россиянина, иначе никто их вообще не примет на работ...
Обычно поставщик у сетей всегда забирает всю просрочку возвратом. Так было до 2017 года точно. Се...
Оке, пусть без скидок, но с возвратом им всей их тухлятины из сетей. Без вечной перекладки продав...
Еще огромное количество ИПешников закроются. Пусть государство на бирже кормит....
да, у ритейла продуктового все иначе. мы как поставщики компенсируем ритейлу все скидки и промоак...
просто есть возможность шантажнуть правительство, мне кажется, - вдруг прокатит?Чем их скидки то ...
у меня много друзей бухгалтеров и по практике именно так и получается, эти компании ни за что не ...
ничего сложного, я так подаю изменения несколько лет уже. Не сложнее, чем заполнить 6НДФЛ Ƕ...
Просто все хотят половить рыбку в мутной воде, пока есть возможность....
А можно глупый вопрос. Разве отчисления в ФФОМС не должны идти как раз на поддержание отечественн...
Каждый директор достоин того бухгалтера, которого он выбрал.....
"Профессиональная Этика", автор, гугл вам в помощь! теперь точно знаю в какую компанию НЕ обращат...
Вот тоже такой вопрос возникает, когда читаю подобные новости. Типа торговые сети всё зажали, а б...
А на счет этичности или не этичности говорить об ошибках предыдущего директора. Опечатка бухгалте...
Вы предлагаете им нелегально пересекать границу? ;) Самолеты не летают, границы закрыты. Если у м...
у меня тоже крутая контора проверяла в одной фирме учет . Результат сказали что я делаю не верно...
Если кто заметит саранчу, дайте знать, пойду приведу остаток жизни в порядок 😂...