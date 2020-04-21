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ЦБ разрешает открывать счета юрлицам без присутствия. Но только на неотложные нужды

ЦБ разрешает банкам нарушить антиотмывочный Закон 115-ФЗ и открывать счета юридическим лицам без личного присутствия представителя компании. 

Но целью открытия такого счета должно являться получение кредита на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее) в соответствии с постановлением Правительства № 422.

Естественно после всей этой заварушки, директор или представитель фирмы должен лично засвидетельствовать своё присутствие в банке. Такое условие обязательно должно быть в договоре с банком.

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Источник телеграм-канал «Тот смый 115-ФЗ».

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