ЦБ разрешает открывать счета юрлицам без присутствия. Но только на неотложные нужды

MaxC Все когда-то случается в первый раз))Я помню, как мы с группой диванных товарищей в августе 2008 ... В России вчера были митинги. Один реальный и несколько виртуальных

katerina371 сейчас вопрос не в выгоде, а в том что у нас практически все поставщики сырья подняли цены, а мы ... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Помнится мне в прошлом году "мираторг" что то хотел отжать у сетей по возвратам, не помню уже уда... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

natalisa52 Я вижу, то что происходит, это не борьба с эпидемией, а борьба между бизнесом. Нефтяной бизнес бо... Парацетамол, димедрол и ибупрофен могут перестать производить

Галина1977 ничего не поменялось, так и забирают, причём даже товар, у которого срок годности 180 дней. То ес... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Кстати, у меня рядом с домом есть малюсенький магазинчик продуктовый (молоко, хлеб, макарошки, св... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Галина1977 Ни рекламировать производителей не буду, ни антирекламу писать, на вкус и цвет, как говорится, но... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

MaxC Вот и будет почти всё забирать, если без скидок "диксо-магнитный" товар теперь продавать.Реально ... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Галина1977 согласитесь, что если бы вам было не выгодно, вы б не работали с ними, знаю, потому что сама 8 ле... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

VikaV2193 Обычно поставщик у сетей всегда забирает всю просрочку возвратом. Так было до 2017 года точно. Се... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

MaxC Оке, пусть без скидок, но с возвратом им всей их тухлятины из сетей. Без вечной перекладки продав... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

katerina371 да, у ритейла продуктового все иначе. мы как поставщики компенсируем ритейлу все скидки и промоак... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Natali Kr просто есть возможность шантажнуть правительство, мне кажется, - вдруг прокатит?Чем их скидки то ... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

СОЛНЦЕЯZ у меня много друзей бухгалтеров и по практике именно так и получается, эти компании ни за что не ... Обиженные бухгалтеры при увольнении не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя

Надежда-25 ничего сложного, я так подаю изменения несколько лет уже. Не сложнее, чем заполнить 6НДФЛ Ƕ... Как поменять коды по ОКВЭД в ЕГРЮЛ

Галина1977 Просто все хотят половить рыбку в мутной воде, пока есть возможность.... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

Еще вчера А можно глупый вопрос. Разве отчисления в ФФОМС не должны идти как раз на поддержание отечественн... Парацетамол, димедрол и ибупрофен могут перестать производить

Natatalka Вот тоже такой вопрос возникает, когда читаю подобные новости. Типа торговые сети всё зажали, а б... Скидки на продукты в магазинах предложено отменить

id53661349 А на счет этичности или не этичности говорить об ошибках предыдущего директора. Опечатка бухгалте... Обиженные бухгалтеры при увольнении не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя

id53661349 у меня тоже крутая контора проверяла в одной фирме учет . Результат сказали что я делаю не верно... Обиженные бухгалтеры при увольнении не отдают базу 1С и шантажируют бывшего работодателя