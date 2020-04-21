Греф объяснил, почему людям не будут раздавать деньги

Отказ властей России от применяемой в других странах практики прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, вызванного распространением коронавируса, объясняется отсутствием возможностей, считает Герман Греф.

Он заявил об этом в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал «Сбербанк TV»).

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — цитирует Грефа РБК.

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В соответствии с утвержденной в США программой помощи экономике все граждане страны с годовым доходом до $75 тыс. получат разовую выплату в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — по $500 на каждого ребенка. В Японии власти выплатят всем гражданам страны по 100 тыс. иен ($927), прямые денежные выплаты начали выдаваться также в Гонконге (по 10 тыс. гонконгских долларов, или $1280) и некоторых других странах.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — пояснил глава Сбербанка.

По словам Грефа, в один и тот же период времени нельзя пытаться решить все задачи одновременно, а потому сейчас — в разгар «жесточайшего кризиса» — нужно говорить о поддержке наиболее уязвимых и наиболее бедных слоев населения, сохранении здоровья людей и рабочих мест.