Как проверить, привязана ли «Тройка» или номер авто к пропуску для Москвы

Появились сервисы, с помощью которых можно проверить, привязана ли ваша карта «Тройка» или номер вашего автомобиля к цифровому пропуску для передвижения по Москве.

Для автомобилей привязку к пропуску можно проверить здесь.

Для карт «Тройка», «Стрелка», социальных карт и других разрешенных проездных можно проверить здесь

Также на сайте правительства Москвы выложили интерактивную инструкцию:

Кстати, с 22 апреля привязка к пропуску транспортной карты обязательна, иначе не сработает турникет в метро или валидатор в наземном общественном транспорте.

А если не привязывать номер своего авто к пропуску, стоит ждать штраф.

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