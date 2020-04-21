ОГЭ будут сдавать в своих школах. А ЕГЭ, скорее всего, нет

Минпросвещения сообщило, что ОГЭ в этом году будут организовывать на базе школ, в которых обучались экзаменуемые.

«Министерство отмечает, что исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации пункты приема сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9. Данные изменения относятся к экзаменам в девятых классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ», – говорится в сообщении Минпросвещения (по материалам ТАСС).

ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.

Предметы по выбору в рамках ОГЭ в этои году сдавать не будут.