Верховный суд выпустил первый в истории обзор, связанный с коронавирусом

Верховный суд выпустил первый в истории обзор, связанный с применением законодательства о противодействии коронавирусу.
21 апреля Президиум ВС РФ утвердил Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1.
Обзор выполнен в форме FAQ (Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы).
Пройдемся тезисно по самому Обзору.
О применении процессуального законодательства
- Меры по противодействию коронавирусом могут быть основанием для отложения судебного заседания, если дело не относится к категории безотлагательных. Но судья должен самостоятельно принимать решение о приостановлении судопроизводства, с учетом обстоятельств дела, мнений участников судопроизводства и условий режима, введенного в субъекте РФ.
- Если последний день процессуального срока приходится на день, объявленный нерабочим (с 30 марта по 30 апреля), то, по идее, он должен был сдвинуться на первый рабочий день после нерабочих. Однако, ВС разъяснил, что нерабочие дни в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. включаются в процессуальные сроки и не являются основанием для переноса дня окончания процессуальных сроков на следующий за ними рабочий день.
- Если процессуальные сроки были нарушены из-за самоизоляции и других мер властей по борьбе с эпидемией, они подлежат восстановлению по уважительной причине.
О применении гражданского законодательства
- Если срок исполнения обязательств или срок исковой давности приходится на «нерабочий апрель», то это не является основанием для их переноса.
- В связи с введенными властями ограничениями, можно восстановить сроки исковой давности (или приостановить их), но судья должен принимать такое решение только исходя из обстоятельств конкретного дела.
- Эпидемиологическая обстановка, меры властей, самоизоляция могут быть основаниями для расторжения договора. Но при удовлетворении иска об изменении условий договора судам необходимо указывать, каким общественным интересам противоречит расторжение договора либо обосновывать значительный ущерб сторон от расторжения договора.
Дела о банкротстве
- Если должник в перечне, на который распространяется мораторий о банкротстве, этого достаточно для возврата заявления о банкротстве.
- Исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория, приостанавливается (при этом не снимаются аресты на имущество должника и иные ограничения в части распоряжения имуществом должника, наложенные в ходе исполнительного производства).
- Процессуальные сроки также восстанавливаются, исходя из конкретных обстоятельств.
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