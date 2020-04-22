Клерк.Ру

Все юридические рекомендации и антикризисные меры, чтобы сохранить ваш бизнес

Приходите на вебинар, который поможет не потерять бизнес.

28 апреля, в 16-00 по мск расскажем про работу бизнеса в период пандемии: разберем все юридические рекомендации и антикризисные меры.

Записывайтесь на бесплатный вебинар.

Спикер

Алексей Шевердяков, адвокат, член Адвокатской палаты города Москвы. Налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов России.

Для кого вебинар

Для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных директоров, юристов и бухгалтеров.

Какие знания получат участники

  • Какие меры государственной поддержки действуют для бизнеса.
  • Является ли коронавирус форс-мажорным обстоятельством, как этот вопрос решают суды.
  • Какие шаги необходимо предпринять, если фирма не может исполнять свои договорные обязательства перед другой стороной в связи с пандемией.
  • Можно ли расторгнуть договор или требовать снижения оплаты по договору.
  • Кому доступны налоговые льготы и как их грамотно оформить, чтобы избежать санкций.
  • Как изменилась процедура взаимодействия с налоговыми органами.
  • Мораторий на возбуждение дел о банкротстве: плюсы и минусы.
  • Как избежать уголовной ответственности за экономические преступления в период пандемии.

Записывайтесь на бесплатный вебинар.

 

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