ИП может применять ПСН при торговле обувью до 1 июля 2020

В отношении предпринимательской деятельности по розничной реализации обувных товаров налогоплательщики вправе применять ПСН до 1 июля 2020 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 31.03.2020 № 03-11-11/26146.

В документе также отмечается, что после этой даты ИП может продолжать применять ПСН при торговле другими товарами. А по торговле обувью придется перейти на УСН.

То есть ИП будет совмещать ПСН и УСН и должен будет вести раздельный учет доходов и расходов по разным специальным налоговым режимам.