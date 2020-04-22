В расходах по прибыли теперь можно учитывать средства дезинфекции, защитную одежду и тесты на коронавирус

Организации смогут учитывать в расходах по налогу на прибыль расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты. Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ, дающий на это право, подписан Президентом и опубликован.

Поправки касаются не только организаций, применяющих ОСНО. Изменения внесены и в главы по ЕСХН и УСН. Причем изменения имеют обратную силу — применять их можно с 1 января 2020 года. Таким образом, расходы на дезифекцию и т.п. можно учесть уже при расчете авансов за 1 квартал.

Кроме этого в расходы по налогу на прибыль можно будет включать затраты на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством РФ, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медицинских изделий до состояния, в котором они пригодны для использования.