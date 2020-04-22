Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Сегодня, если бы не коронавирус, состоялось бы Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Интересно, когда оно все-таки состоится?

Вполне возможно, голосование состоится в конце июня – начале июля, пишет издание «Коммерсантъ». Даты совершенно не точные, и очень сильно будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

По закону о конституционных поправках между назначением голосования и самим голосованием должно пройти не менее 30 дней.

Следовательно, если говорить о конце июня, указ о назначении должен последовать в конце мая либо в начале июня. А до этого, скорее всего, будет очередное обращение Путина.

Но сейчас люди ничего не решают. Решает вирус, хотя он гораздо примитивнее людей.