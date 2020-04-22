У банка 10 дней чтобы вынести решение о предоставлении каникул по кредиту. Молчание – знак согласия

Что делать, если банк никак не отреагировал на поданное заявление о предоставлении кредитных каникул?

Вот что пишет ЦБ у себя на сайте в «Часто задаваемых вопросах» по этому поводу.

«Если заемщик в течение 10 дней после подачи заявления на кредитные каникулы не получил ни подтверждения, ни отказа от кредитора, льготный период считается наступившим. При этом он отсчитывается от даты подачи заявления (если заемщик не выбрал иную дату)».

То есть, если вы подали документы в банк с просьбой о предоставлении кредитных каникул, и банк просто молчит – через десять дней каникулы считаются предоставленными.

«Однако, если при проверке подтверждающих документов кредитор обнаружит несоответствие жизненных обстоятельств заемщика установленным законом критериям, отсрочка может быть отменена, а заемщику придется возместить пропущенные платежи и выплатить неустойку (штрафы, пени). При этом, заемщик может оспорить это решение в суде».

То есть, заявление должно быть правильно составлено, нужные документы приложены, и доход должен упасть не меньше, чем на 30%.