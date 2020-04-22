Кредитные каникулы не бесплатные. Проценты по кредитам будут начисляться

Кредитные каникулы в связи с падением дохода на 30% и выше, не бесплатные. Проценты все равно будут начисляться, и их нужно будет платить.

Вот что пишет ЦБ у себя на сайте в «Часто задаваемых вопросах» по этому поводу.

Кредитная карта

Начисленные за льготный период проценты должны быть выплачены заемщиком в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Первый платеж – через 30 дней после истечения льготного периода. Сумма долга по кредитной карте после окончания льготного периода обслуживается в соответствии с условиями банка, в котором вы брали кредит.

Потребительский кредит

Начисленные за льготный период проценты, а также просроченные проценты, пени и штрафы, образовавшиеся до начала льготного периода, выплачиваются заемщиком кредитору после завершения погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для фиксированного платежа).

Ипотечный кредит

Не выплаченные во время льготного периода платежи по основному долгу и процентам должны быть выплачены заемщиком после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, величина которых не может превышать размер вашего ежемесячного платежа (для фиксированного платежа).