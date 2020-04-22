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Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Об этом он заявил на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов федерации.

Это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его, считает он.

«Я слышу коллег, которые говорят о том, что систему электронных пропусков надо разворачивать на регионы, особенно на близлежащие регионы. Я считаю, что ее можно не только на близлежащие регионы [развернуть], но и на другие регионы с целью контроля переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и межрегиональными перевозками на автобусах, чтобы мы не рубили эти связи, а настраивали эту систему так, чтобы мы видели, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и так далее», — цитирует Собянина ТАСС.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов. «Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — сказал Собянин.

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