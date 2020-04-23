4774 новых заболевших выявлено в России. Выздоровел 471 человек

Не, не.. Выбора у нас нет по определению. Есть мероприятие с известным результатом. Вы можете выб...
А как еще высказать позицию, если у нас убрали графу против всех? Вот у меня на последних муницип...
Своим хождением на выборы вы упрощаете задачу фальсификации, создав реальную явку. и не важно где...
я не поняла вашу аналогию
"У нас свободная страна". И вы можете выражать свое мнение - разве я с этим спорю?Я говорю, что ...
Я привела пример задачи с Люксембургом. Вы считаете что представитель Люксембурга выражая свою по...
Я не являюсь создателем или редактором контента для, например условно, Камеди-Клаба. Не являюсь ч...
Я повторюсь.Я считаю, что жаловаться на свою страну и управляющих ею людей имеют право только те ...
Правда, подтвердили с оговорочкой. Что если пробег больше "показателя для прохождения ТО" (не мой...
Деньги уже на счету в полном объеме, банк ВТБ.
Это верно для случая с неизвестным результатом. Для случая с заранее известным результатом: выпол...
Возмущение Мишустина означает смену политики опоры на "сторонников"? Настолько уже всё плохо? ...
Результат я могу вам хоть сейчас сказать :) . Я лично пойду, просто чтобы те, кто считает голоса,...
Да, сервисники уже подтвердили. У них плюс ко всему еще и бонусная программа временно не работает...
Вполне возможно. Но лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Лучше прийти и выразить свое мн...
если налоги отменят,то откуда возьмутся пособия,социальные выплаты,как будет жить здравоохранение...
Люксембург входил в Евросоюз. Совет министров Европейского союза состоял из 6 представителей по о...
классная картинка!а те, кто готовит Указы Президента - люди , никогда не работавшие в выходные, в...
Ничего не будет.НАСА расстреляет астероид. Первый пилотируемый Dragon причалит к МКС, дальше - Лу...
Удивительно, как это автора не взяли за одно место, если бы написанное было правдой. ...
Спасибо. Действительно, свобода слова свободой, но все же не желтая пресса. Я думаю, еще не стои...
Если мне когда-нибудь захочется поучаствовать в массовке, то у меня "Мосфильм" и Останкино под бо...
А если вдруг придет, то как посчитают? А вдруг, чудо и все проголосуют против, что будет?...
Ненавижу. Просто ненавижу.
а вы знаете, что большинство будет считаться от количества пришедших? на сколько я помню, никаког...
Особо пострадавшим..... а то что пострадали все и по кругу, не хотят это понимать.Что-то уже не с...
До сих пор это место у местных так и называется - "болото")))...
Тоже не понимаю. Местные, теоретически, могут и в одиночку. Это фишинг-туристы туда всегда компан...
а я не понимаю, почему КАЖДОЕ высказывание уполномоченных органов нужно додумывать, догадываться ...
Если это групповое занятие, то по идее всем должны просто запретить. Почему могут разрешить? Кто ...
Вот этого я не понимаю. Если в одно литсо выехал спиннинг покидать, то какая для кого в этом опас...
Теоретически сервисники должны подтвердить Вам, что не снимут с гарантии за просрочку ТО. ОСАГО т...
Наверное, для местных и тех, кто теоретически попытается остановиться "диким" образом. Хотя, я се...