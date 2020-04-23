Клерк.Ру

4774 новых заболевших выявлено в России. Выздоровел 471 человек

За последние сутки в России подтверждены 4774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе, из них 2282 (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.

При этом выписан по выздоровлению 471 человек.

Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека.

коронав

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