4774 новых заболевших выявлено в России. Выздоровел 471 человек

Над.К А как еще высказать позицию, если у нас убрали графу против всех? Вот у меня на последних муницип... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Бабловед Своим хождением на выборы вы упрощаете задачу фальсификации, создав реальную явку. и не важно где... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Natali Kr "У нас свободная страна". И вы можете выражать свое мнение - разве я с этим спорю?Я говорю, что ... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

VikaV2193 Я привела пример задачи с Люксембургом. Вы считаете что представитель Люксембурга выражая свою по... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Natali Kr Я повторюсь.Я считаю, что жаловаться на свою страну и управляющих ею людей имеют право только те ... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

ДмитрийW Возмущение Мишустина означает смену политики опоры на "сторонников"? Настолько уже всё плохо? ... Мишустин раскритиковал губернаторов за неготовность медицины

ДмитрийW Результат я могу вам хоть сейчас сказать :) . Я лично пойду, просто чтобы те, кто считает голоса,... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Natalia_Ars Да, сервисники уже подтвердили. У них плюс ко всему еще и бонусная программа временно не работает... Людей обязали самим себе выписывать справки. Для выхода из дома

Natali Kr Вполне возможно. Но лучше жалеть о сделанном, чем о не сделанном. Лучше прийти и выразить свое мн... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

VikaV2193 Люксембург входил в Евросоюз. Совет министров Европейского союза состоял из 6 представителей по о... Когда же мы будем голосовать о поправках в Конституцию? Летом?

Ташик777 Особо пострадавшим..... а то что пострадали все и по кругу, не хотят это понимать.Что-то уже не с... Госпомощь бизнесу по 12 130 на сотрудника – это не дополнительная зарплата

MaxC До сих пор это место у местных так и называется - "болото")))... Мэр Москвы предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

VikaV2193 Если это групповое занятие, то по идее всем должны просто запретить. Почему могут разрешить? Кто ... Людей обязали самим себе выписывать справки. Для выхода из дома

MaxC Вот этого я не понимаю. Если в одно литсо выехал спиннинг покидать, то какая для кого в этом опас... Людей обязали самим себе выписывать справки. Для выхода из дома