Куда в Москве можно без пропуска. И что такое «рядом с домом»

На сайте Правимтельства Москвы выложили подробный FAQ по пропускам, передвижению, и прочим «радостям» карантина. Нас заинтересовало, когда же можно без пропуска.

Без пропуска можно за продуктами, в аптеку, собаку выгулять. Приводим вопросы и ответы.

«Мне нужны продукты. Как действовать?

Вы можете выйти из дома за продуктами и другими товарами, реализация которых не ограничена указом Мэра Москвы. Старайтесь выбирать ближайшие к дому магазины. Если вы идете в магазин пешком, получать пропуск не нужно. Если вы планируете поехать в магазин на машине или общественном транспорте, оформите пропуск, выбрав тип "Разовое передвижение в иных целях"».

А если вышел за товарами, продажа которых ограничена? Микроволновку на Авито купил, к примеру? Нужен пропуск?

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Нет, не нужен. Если вы идете пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы № 12-УМ, цифровой пропуск вам не нужен. Можно дойти до ближайшего магазина или аптеки (не дальше). Это необходимо для соблюдения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции».

А вот тут вопрос. Если в ближайшей аптеке нет того, что нужно? Или слишком дорого? Дальше идти можно?

Четких границ тут нет. Это аптека или магазин, которые находятся рядом с вашим домом. Для передвижения пешком по городу тоже нужен цифровой пропуск? Если вы передвигаетесь пешком и соблюдаете ограничения, установленные указом Мэра Москвы, цифровой пропуск вам не нужен. Вы можете выгулять собаку, вынести мусор, сходить в магазин или аптеку недалеко от дома. Пропуск потребуется, если вы планируете передвигаться по городу на автомобиле, такси или общественном транспорте».

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Рядом понятие относительное. Может быть магазин в самом доме на первом этаже. Или в соседнем. А если их нет?

В общем, утверждается, что пешком ходить можно. Но в соцсетях периодически всплывают задержания людей, которые были именно пешком.

Полный FAQ можно посмотреть на сайте правительства Москвы.