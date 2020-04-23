Оплата ЖКХ упала на 30% от людей. И до 50% от бюджетных предприятий

Во время самоизоляции россияне стали на 30% хуже оплачивать жилищно-коммунальные услуги, падение платежей среди предприятий и бюджетных учреждений доходит до 50%.

«Мы наблюдаем сегодня, что произошло падение собираемости за жилищно-коммунальные услуги, при этом нужно отметить, что по населению собираемость упала примерно на 30% по сегодняшней статистике, что касается предприятий, в том числе и бюджетных учреждений, там падение даже больше – 45-50%», – рассказал министр строительства и ЖКХ Якушев.

Для поддержки сферы ЖКХ Минстрой сейчас готовит антикризисный план, добавил Якушев. По его словам, чтобы «не допустить серьезных отрицательных последствий» отрасли, необходима дополнительная бюджетная поддержка (по материалам РБК).

При этом, падение оплат от граждан связывают с самоизоляцией, а не с падением уровня жизни и доходов.

«Тот недосбор, который сегодня есть, он, кажется, страшно звучит, 30–40%, но это как раз связано с этим непростым режимом. Поэтому рассчитываем на то, что в следующем месяце все-таки ситуация с недосбором не будет такой критичной», – говорит Якушев.

Люди и до кризиса и нашествия коронавируса не самым охотным образом оплачивали коммунальные счета. Достатвоно порой посмотреть объявления с суммами задолженностей на подъездных дверях домов. А сейчас, само собой, будут платить за самое необходимое, справедливо рассуждая, что «ЖКХ подождет».