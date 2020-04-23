Из-за мифических долгов по налогам часть малого бизнеса останется без помощи государства

Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.

Даже незначительные задолженности или технические ошибки могут закрыть для бизнеса доступ к данному виду господдержки, предупредили РБК эксперты.

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника. Для этого нужно сохранить максимальную занятость сотрудников: на предприятии по состоянию на 1 апреля должно остаться не менее 90% работников.

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Нормативная база для предоставления новой меры поддержки пока не готова. Но на государственном портале «Экономика без вируса», где собраны антикризисные меры поддержки, появились требования к претендентам на гранты. В частности, там указано, что по состоянию на 1 января 2020 года у предприятия не должно быть задолженности по налогам.

Отсутствие налоговой задолженности — устаревшее требование, которое создает видимость защиты от злоупотреблений, но на самом деле ограничивает помощь, говорят эксперты. ИТ-системы налоговых органов «живут своей жизнью». «Фантомные» технические задолженности часто возникают в результате округления сумм, несвоевременного зачета платежей, переноса данных. Почти каждый налогоплательщик в последние два года сталкивался с подобными проблемами.

Чаще всего предприниматели узнают о старых долгах, когда пытаются получить справку об отсутствии задолженности перед бюджетом для банка или участия в госзакупках. Но малый бизнес редко в них участвует, особенно общественное питание и розничная торговля.

Ограничение также потенциально ударит по бизнесу, который оспаривает претензии налоговиков в суде. Погашение долгов не снимет барьер для получения гранта, так как дата установлена ретроспективно на 1 января 2020 года, подчеркивают юристы.