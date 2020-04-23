305 млрд на кредиты для зарплат, более 1 млн на квартиру для многодетных семей. Из заседания Правительства

Эти формы рассылали по эл.почте ( в нашем городе конкретно, Новосибирская область). Но не всем. К...
Может они не знают. Шоб знали. ))Вообще, речь шла о моральном праве, не о смысле. ...
А зачем говорить козлам, что они козлы? Это что-нибудь изменит?)))Что, кроме, как с козлами и пог...
Я бы с Вами согласилась в одном единственном случае, если бы у проголосовавших возникало право от...
А вдруг водолаз рядом проплывет!
Буду. Я имею моральное право сказать это любому, кто этого заслуживает, потому что это мое личное...
Статья хорошая, приятно почитать знающего человека, который в теме. "Автор, пиши еще.. -)" Конеч...
Собственную жизнь (ц)+100500А я вообще уже проголосовал!За конституцию Веры Брежневой. Т.к. она в...
Нет. вы выбираете право кого то другого решить за вас. посчитать, что вы согласны, проигнорироват...
Это именно зарплатный, разумеется, именно по заявке, именно запрошенная сумма. На развитие бизнес...
Кажется, в России ввели крепостное право.
Чеба занимался мрачным криминалом. Из самого культурного — крышевал обналы. Позже ФСБят...
Клерк, хотите я вам трушные вещи про обнал могу запилить и весь этот шлак про НДС, только думаю в...
Хм :) Интересно читать, мы также нае...народ, когда в обнале работали, сейчас все отсидели уже за...
да, это было ужасно. я помниться тоже возмутилась. Но в этот раз вроде как галочка "против" будет...
Я согласна с вами, что демократия работает лишь в маленьких коллективах. и ее идеальный вариант б...
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и что вы выбираете не приходя?
Авито это иные цели (обязательно должен быть телефон для подтверждения) , а также можно зайти в о...
Технократия в чистом виде: электронный концлагерь для рабов и узурпация власти и ресурсов чиновни...
Проще - мне они глубоко пофик.Считайте это конструкторской интуицией, как у академика Туполева - ...
А вы договор не читали что ли? Что там написано?
Более 20% взрослых в возрасте 60 лет и старше страдают психическими или неврологическими расстрой...
В нашей экономике ни откуда не возьмутся, даже при условии сбора налогов. А вообще, принципиально...
Сначала крикнут - "он хочет напасть!" и выстрелят...
конечно продажа природных ресурсов это только для пополнения кошельков Сечина и Миллера, а не для...
"Как сдавать балансы, если ваши бухгалтеры давно «на каникулах»" - Владимир Зинин, вы точно ...
Это именно по льготному кредиту на выплату зп для мсб под под льготный % на год? Может у вас это ...
Это с чего вы взяли? НК давно читали?
Не, не.. Выбора у нас нет по определению. Есть мероприятие с известным результатом. Вы можете выб...
А как еще высказать позицию, если у нас убрали графу против всех? Вот у меня на последних муницип...
Своим хождением на выборы вы упрощаете задачу фальсификации, создав реальную явку. и не важно где...
я не поняла вашу аналогию