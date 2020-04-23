Клерк.Ру

305 млрд на кредиты для зарплат, более 1 млн на квартиру для многодетных семей. Из заседания Правительства

Заседание Правительства 23 апреля. Самое главное в тезисах. Меры поддержки бизнеса и граждан во время эпидемии.

  • Беспроцентными кредитами для зарплат смогут воспользоваться и крупные компании из пострадавших от Covid-19 отраслей, на это выделят 3,5 млрд рублей.
  • Общий объем кредитов компаниям на выплату зарплат составил 305 млрд рублей.
  • Около 80 млрд выделено на поддержку ИП и организаций пострадавших отраслей. Из расчета 1 МРОТ на сотрудника. Смогут воспользловаться около 1 млн ИП и организаций. 
  • 6 млрд рублей пойдут на субсидии кредитным организациям.
  • Надо проводить разъяснительные брифинги по мерам поддержки.
  • Необходимо сохранять рабочие места.
  • 24 млрд рублей пойдут на субсидирование ставок по кредитам для компаний.
  • Льготная ипотека привлечет в строительство не менее 900 млрд рублей.
  • Многодетная семья сможет получить на покупку жилья более 1 млн рублей.

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