Субсидии по ипотеке до 8 млн, ставка 6,5%, 450 тысяч для ее погашения многодетным семьям

Правительство на заседании 23 апреля обсуждало в том числе и меры поддержки по ипотеке для граждан.

«Президент на прошлой неделе предложил и другие меры поддержки граждан и бизнеса. В частности, они касаются льготной ипотеки. Мы выделим из резервного фонда Правительства 6 млрд рублей на субсидии кредитным организациям. Прежде всего эти средства обеспечат людям возможность брать ипотечные кредиты на покупку нового жилья по ставке не выше 6,5%» – сказал глава правительства.

Ранее про ипотеку со ставкой 6,5% говорил Путин на совещании с представителями строительной отрасли.

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«Программа распространяется на ипотечные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге, где жильё более дорогое, и до 3 млн рублей – в других субъектах Федерации» – подчеркнул Мишустин.

Разница вообще достаточно большая, восемь миллионов и три миллиона. Хватит ли такой суммы для покупки жилья в регионах?

«Эта мера будет действовать до 1 ноября текущего года, она станет хорошим подспорьем для тех, кто планировал улучшить свои жилищные условия, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей из банковской системы» – сказал Мишустин.

Идея хорошая, но как быть тем, кто ипотеку уже взял, выплачивает, и на каникулы не претендует?

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«Ещё одна субсидия направлена на поддержку семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семьи. Максимальная сумма погашения составит 450 тыс. рублей. На эти цели мы направим более 9,5 млрд рублей. По расчётам Минфина, эта мера поможет не менее чем 21 тысяче семей. Напомню, что с учётом расширенного маткапитала, о чём Президент объявил в Послании Федеральному Собранию этого года, общая сумма жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей» – сказал премьер.

Опять-таки, а как быть тем, у кого один ребенок? И на меры поддержки не претендуют? Понятно, что тем, у кого детей несколько, средства могут быть нужнее, но и одного ребенка нужно суметь вырастить.

В общем, поддержка, конечно, хорошая, но получат ее не все.