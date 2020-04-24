Утвердили льготную ипотеку под 6,5% до 1 ноября. 8 млн Москва и Петербург, 3 млн все остальные регионы

Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. Утвердить её поручил Президент.

Льготная ипотека будет действовать до 1 ноября 2020 года. Ставка не выше 6,5% сохраняется на весь срок кредита.

Программа распространяется на жилищные займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей – в других регионах страны.

Минимальный взнос составляет 20%. Разницу между 6,5%, которые будут платить заёмщики, и рыночной ипотечной ставкой банкам возместит государство.

Как утверждают в правительстве, программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. новых жилищных кредитов. Она станет хорошим подспорьем для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и позволит дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.

А многодетным семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребёнок, государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит. Субсидия составляет 450 тыс. рублей. В 2020 году на выплату такой финансовой помощи будет направлено более 9,5 млрд рублей.

С учётом расширенного маткапитала (выплата полагается уже при рождении первенца) общая сумма жилищной поддержки многодетной семьи превысит 1 млн рублей.