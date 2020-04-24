Каждому клиенту по кабинету. Новые рекомендации для парикмахеров от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике заражения Covid-19 в сфере бытовых услуг. Они изложены в письме № 02/7500-2020-24 от 21.04.2020.
Касаются рекомендации:
- салонов красоты и парикмахерских;
- прачечных и химчисток;
- ателье;
- предприятий техобслуживания автомобилей;
- непродовольственных магазинов.
1. Генеральная уборка с помощью специальных средств дезинфекции перед открытием объекта.
2. «Входной фильтр» перед началом работы, включающий в себя:
- бесконтактное измерение температуры;
- отстранение от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции;
- уточнение с помощью опроса или анкетирования состояния здоровья работников, контактировавших с зараженными лицами, а также вернувшимися из-за границы.
4. Исключение доступа посторонних лиц.
5. Максимальное ограничение контактов. С этой целью рекомендуется:
- ограничить перемещение работников;
- запретить прием пищи на рабочих местах, а также исключить угощение для клиентов;
- организовать отдельное помещение для питания, оборудованное раковиной и дозатором дезинфекции рук.
7. Обеззараживать воздух разрешенными бактерицидными облучателями-рециркуляторами.
8. Обеспечить условия для частого мытья рук и их дезинфекции.
9. Применять маски многоразовые (либо одноразовые с заменой каждые 3 часа) и перчатки.
10. Иметь пятидневный запас моющих и дезсредств, а также средств индивидуальной защиты.
11. Проветривать помещение каждые 2 часа.
12. Проводить влажную уборку с использованием вирулицидных средств.
13. После каждого клиента обрабатывать дезсредствами все контактные поверхности (дверные ручки, выключатели, подлокотники).
14. Контролировать дезинфекцию с помощью фото- и видеофиксации.
15. Проводить ежедневную уборку с обработкой дезсредствами всех контактных поверхностей.
16. Организовать контроль за использованием персоналом средств индзащиты.
17. Осматривать в течение дня работников на наличие признаков заболеваний с измерением температуры.
18. Временно отстранить от деятельности лиц старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом, беременных.
Специфические особенности профилактических мер представлены в таблице:
|Сфера услуг
|Особенности
|Салоны красоты и парикмахерские
|
— принимать клиентов по предварительной записи с 20-минутным интервалом;
— исключить очереди внутри помещения, при внезапном наплыве посетителей организовать ожидание вне помещения с соблюдением 1,5-метровой дистанции;
— для оказания услуг каждому клиенту использовать отдельный кабинет;
— установить посменную работу сотрудников;
— временно не угощать клиентов (кофе, чай);
— использовать средства индзащиты IV типа;
— организовать ежедневную стирку спецодежды;
— производить проветривание после каждого клиента;
— дезинфицировать инструмент после каждого клиента;
— не допускать к работе без результатов необходимых медосмотров
|Прачечные и химчистки
|— принимать по одному клиенту при соблюдении 1,5-метровой дистанции
|Ателье
|Предприятия по техобслуживанию автомобилей
|
— обслуживать по предварительной записи с 20-минутным интервалом между клиентами;
— при наличии отдельных боксов и входа (въезда) – производить одновременное обслуживание не более одного ТС на одном посту;
— при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживать не более одного ТС
|Магазины непродовольственных товаров
|— после каждого клиента на кассе обрабатывать все контактные поверхности противовирусными дезсредствами