Клерк.Ру

Каждому клиенту по кабинету. Новые рекомендации для парикмахеров от Роспотребнадзора

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике заражения Covid-19 в сфере бытовых услуг. Они изложены в письме № 02/7500-2020-24 от 21.04.2020.

Касаются рекомендации:

  • салонов красоты и парикмахерских;
  • прачечных и химчисток;
  • ателье;
  • предприятий техобслуживания автомобилей;
  • непродовольственных магазинов.
Обязательными для всех указанных сфер являются следующие мероприятия:

1. Генеральная уборка с помощью специальных средств дезинфекции перед открытием объекта.

2. «Входной фильтр» перед началом работы, включающий в себя:

  • бесконтактное измерение температуры;
  • отстранение от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции;
  • уточнение с помощью опроса или анкетирования состояния здоровья работников, контактировавших с зараженными лицами, а также вернувшимися из-за границы.
3. Установка при входе в помещение мест обработки рук дезсредствами.

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4. Исключение доступа посторонних лиц.

5. Максимальное ограничение контактов. С этой целью рекомендуется:

  • ограничить перемещение работников;
  • запретить прием пищи на рабочих местах, а также исключить угощение для клиентов;
  • организовать отдельное помещение для питания, оборудованное раковиной и дозатором дезинфекции рук.
6. Соблюдать социальное дистанцирование посетителей 1,5 метра, в том числе с помощью разметки.

7. Обеззараживать воздух разрешенными бактерицидными облучателями-рециркуляторами.

8. Обеспечить условия для частого мытья рук и их дезинфекции.

9. Применять маски многоразовые (либо одноразовые с заменой каждые 3 часа) и перчатки.

10. Иметь пятидневный запас моющих и дезсредств, а также средств индивидуальной защиты.

11. Проветривать помещение каждые 2 часа.

12. Проводить влажную уборку с использованием вирулицидных средств.

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13. После каждого клиента обрабатывать дезсредствами все контактные поверхности (дверные ручки, выключатели, подлокотники).

14. Контролировать дезинфекцию с помощью фото- и видеофиксации.

15. Проводить ежедневную уборку с обработкой дезсредствами всех контактных поверхностей.

16. Организовать контроль за использованием персоналом средств индзащиты.

17. Осматривать в течение дня работников на наличие признаков заболеваний с измерением температуры.

18. Временно отстранить от деятельности лиц старше 65 лет, а также с хроническими заболеваниями и пониженным иммунитетом, беременных.

Специфические особенности профилактических мер представлены в таблице:

Сфера услуг Особенности
Салоны красоты и парикмахерские — принимать клиентов по предварительной записи с 20-минутным интервалом;

— исключить очереди внутри помещения, при внезапном наплыве посетителей организовать ожидание вне помещения с соблюдением 1,5-метровой дистанции;

— для оказания услуг каждому клиенту использовать отдельный кабинет;

— установить посменную работу сотрудников;

— временно не угощать клиентов (кофе, чай);

— использовать средства индзащиты IV типа;

— организовать ежедневную стирку спецодежды;

— производить проветривание после каждого клиента;

— дезинфицировать инструмент после каждого клиента;

— не допускать к работе без результатов необходимых медосмотров

Прачечные и химчистки — принимать по одному клиенту при соблюдении 1,5-метровой дистанции
Ателье
Предприятия по техобслуживанию автомобилей — обслуживать по предварительной записи с 20-минутным интервалом между клиентами;

— при наличии отдельных боксов и входа (въезда) – производить одновременное обслуживание не более одного ТС на одном посту;

— при наличии общего входа (въезда) и отсутствия боксов обслуживать не более одного ТС

Магазины непродовольственных товаров — после каждого клиента на кассе обрабатывать все контактные поверхности противовирусными дезсредствами

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