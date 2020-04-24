Клерк.Ру

ФНС разработала сервис для быстрого подтверждения льготных кредитов бизнесу

На видеосовещании Президента Владимира Путина по вопросам банковского кредитования экономики глава ФНС Даниил Егоров представил специальный сервис для системы беспроцентного кредитования малого и среднего бизнеса, занятых в пострадавших от коронавируса отраслях.

Егоров подчеркнул, что при разработке этого решения важно было создать «удобный и прозрачный для бизнеса, банков и государства» механизм:

«Это блокчейн-платформа ФНС. У каждого участника формируется свой узел в рамках распределенных реестров, который генерирует последовательные записи. Это позволяет, с одной стороны, обеспечить безопасность данных, с другой стороны, доступ к данным всем участникам проекта. ФНС автоматически обрабатывает данные, к какой отрасли относится компания, численность компании и то, что она относится к МСП. Заявки обрабатываются практически мгновенно», – рассказал Егоров.

Благодаря этому ИТ-решению банки смогут одобрять заявки на выдачу беспроцентных кредитов предпринимателям для выплаты заработной платы в течение дня.

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Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех участников проекта к информации о выданных кредитах исключит повторные заявки от бизнеса.

Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже введена в промышленную эксплуатацию. Ожидается, что до конца месяца к проекту присоединятся другие банки.

Для оформления заявки на сайте кредитной организации требуется ИНН и численность сотрудников.

На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать организации и ИП, которые включены в Реестр МСП на 1 марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии отраслям. Также учитывается количество работников: их должно быть не менее 90 % по сравнению с 31 марта 2020 года.

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