ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 1 октября

ЦБ РФ не будет применять к российским банкам меры, если они продолжат до 1 октября 2020 года перечислять гражданам пенсию не на карты «Мир».

В информационном письме ЦБ говорится, что продление срока перехода пенсионеров на карты «Мир» связано с распространением коронавируса и ограничением на передвижение граждан, особенно пенсионного возраста.

Банкам рекомендовано дистанционно выпускать карты «Мир» и доставлять их пенсионерам при наличии такой возможности.