ЦБ РФ продлил перевод пенсионеров на карты «Мир» до 1 октября

ЦБ РФ не будет применять к российским банкам меры, если они продолжат до 1 октября 2020 года перечислять гражданам пенсию не на карты «Мир».
В информационном письме ЦБ говорится, что продление срока перехода пенсионеров на карты «Мир» связано с распространением коронавируса и ограничением на передвижение граждан, особенно пенсионного возраста.
Банкам рекомендовано дистанционно выпускать карты «Мир» и доставлять их пенсионерам при наличии такой возможности.
По закону перечислений пенсий на карты других платежных систем должно было прекратиться с 1 июля. При этом сохраняется возможность получения выплат наличными и другими способами, указанными в законе.