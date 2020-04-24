Россияне в марте погасили рекордное количество кредитов. Досрочно

45% закрытых в марте розничных кредитов были погашены раньше срока, подсчитал «Эквифакс».

Клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов. Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров (POS-кредиты) и задолженность по кредитным картам: на них пришлось 67% от всех досрочных выплат в этом месяце (647,4 тыс. — потребкредиты, 297,6 тыс. — кредитки).

Россияне также выплатили досрочно 27,3 тыс. ипотечных ссуд — это на 2,5% меньше, чем месяцем ранее, но больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (по материалам РБК).

У кого была возможность, те гасили. Или воспользовались реструктуризацией. Это же, по сути, тоже погашение, просто другим кредитом.