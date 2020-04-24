Традиционная пятничная подборка мемов на злобу дня из соцсетей

Сегодня пятница, и всем, кто бы где ни работал, да и просто кто занимается домашними делами, или отдыхает – предлагаем немного отвлечься. И представляем нашу пятничную, уже ставшую традиционной, подборку мемов из соцсетей.

Начнем, пожалуй, с котиков. Они могут много чему нас научить. Например, как проводить целые дни дома (который, кстати, котик вполне может считать своим. и недоумевать, что вы там делаете):

Котики и правда умнее некоторых людей. К примеру, вот такими советами мы бы точно не воспользовались:

Вот неужели не было чем заняться? Историю бы почитал, что ли. Кстати, немного об истории:

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Ну а что? Болезни тогда гуляли те еще, вполне разумные меры предосторожности. Актуальные, к сожалению, в 21 веке.

Кто-то изобретают новые способы заработать:

Это кто ж такое умудряется в эпидемию? С двумя женами жить? По очереди.

А у кого-то бизнес, увы, пришлось свернуть:

А ведь у кого-то и день рождения на карантине:

Экономика падает, и даже дети это чувствуют. Выражая это в своих играх:

Кстати о кредитах. Непростые времена порождают своих героев:

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Из-за рубежа сообщают о продалжающей самоочищаться природе (пока люди на самоизоляции):

И в завершение, пожалуй, приведем три слова, который каждый из нас будет рад услышать:

Всем терпения и здоровья!