Традиционная пятничная подборка мемов на злобу дня из соцсетей

Сегодня пятница, и всем, кто бы где ни работал, да и просто кто занимается домашними делами, или отдыхает – предлагаем немного отвлечься. И представляем нашу пятничную, уже ставшую традиционной, подборку мемов из соцсетей.
Начнем, пожалуй, с котиков. Они могут много чему нас научить. Например, как проводить целые дни дома (который, кстати, котик вполне может считать своим. и недоумевать, что вы там делаете):
Котики и правда умнее некоторых людей. К примеру, вот такими советами мы бы точно не воспользовались:
Вот неужели не было чем заняться? Историю бы почитал, что ли. Кстати, немного об истории:
Ну а что? Болезни тогда гуляли те еще, вполне разумные меры предосторожности. Актуальные, к сожалению, в 21 веке.
Кто-то изобретают новые способы заработать:
Это кто ж такое умудряется в эпидемию? С двумя женами жить? По очереди.
А у кого-то бизнес, увы, пришлось свернуть:
А ведь у кого-то и день рождения на карантине:
Экономика падает, и даже дети это чувствуют. Выражая это в своих играх:
Кстати о кредитах. Непростые времена порождают своих героев:
Из-за рубежа сообщают о продалжающей самоочищаться природе (пока люди на самоизоляции):
И в завершение, пожалуй, приведем три слова, который каждый из нас будет рад услышать:
Всем терпения и здоровья!