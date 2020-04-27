Отсрочку по уплате взносов дали всем малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей

Хорошие новости для малого и среднего бизнеса, относящегося к пострадавшим отраслям: им перенесли сроки уплаты страховых взносов за март-июль 2020 г. Такие изменения в постановление № 409 были подписаны Михаилом Мишустиным в пятницу, 24 апреля. В тот же день постановление № 570 было опубликовано.

До этой поправки право на перенос сроков по уплате взносов было только у микропредприятий.

Напомним, что уплата страховых взносов перенесена в соответствии с подпунктами «б» и «в» пункта 1 постановления № 409:

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май 2020 г., — на 6 месяцев;

исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь-июль 2020 г. — на 4 месяца.

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И еще одно изменение, касающееся переноса сроков уплаты страховых взносов: их можно будет платить равными частями в размере 1/12 ежемесячно, начиная со следующего месяца, после наступления срока уплаты.

Под сроком уплаты тут подразумевается продленный срок. Т.е. если у взносов за март срок уплаты 15 октября, то вот от этой даты и начинаете платить частями.

Уплачивать равными частями по 1/12 можно будет не только взносы, но и налоги по которым перенесены сроки уплаты. Они указаны в подпункте «а» пункта 1 постановления № 409.

Обратите внимание, что тот перечень пострадавших отраслей, который является приложением к новому постановлению № 570 не относится к переносу срока уплаты налогов и взносов. Это перечень для предоставления отсрочек (рассрочек) по упрощенному порядку для тех организаций, которые не являются субъектом МСП. Они должны подавать заявления, согласно утвержденному порядку. Для субъектов МСП перенос сроков уплаты автоматический.

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Перечень пострадавших отраслей, который используется для переноса сроков уплаты для субъектов МСП, утвержден отдельным постановлением № 434.