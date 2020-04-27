Клерк.Ру

Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом. И по поддержке людей

Премьер-министр дал ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.

  • подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавируса;
  • представить решения по сокращению сроков сертификации аппаратов искусственной вентиляции легких;
  • подготовить рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности на майские праздники из-за коронавируса;
  • Минздрав должен будет обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов 4-5 курсов за прохождение практики в условиях эпидемии;
  • Роспотребнадзор – выявить регионы, находящиеся в зоне риска по распространению коронавируса;
  • Пенсионному фонду и правительству Москвы нужно будет сверить данные о работниках и организациях, осуществляющих деятельность на территории России;
  • Минздраву и Роспотребнадзору – подготовить предложения по единым критериям госпитализации в зависимости от тяжести заболевания COVID-19.

Источник сайт Правительства.

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