1,2 миллиона работодателей сдали в ПФР формы СЗВ-ТД на 15 млн сотрудников

Российские компании направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 15 млн человек. Сведения для электронных трудовых книжек поступили от 1,2 млн работодателей, сообщает сегодня ПФР.

Организации представляли информацию только в том случае, если за отчетный период происходили прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение либо если работник подавал заявление о выборе формы трудовой книжки, уточнили в ПФР.

Сведения для электронных трудовых книжек направляются всеми компаниями и ИП с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.