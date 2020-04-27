В Москве выявили 563 нарушения «полутора метров друг от друга». И 222 случая незаконного предпринимательства

В Москве выявили 563 нарушений социальной дистанции, а также 222 случая незаконной предпринимательской деятельности в условиях режима повышенной готовности.
«За две недели проинспектировано более 50 тысяч объектов недвижимости. Инспекторы выявили 785 нарушений, из которых 563 – при отсутствии социального дистанцирования, а еще 222 – при незаконном осуществлении деятельности во время пандемии. Как показали контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения устраняются практически сразу. Штрафные санкции стимулируют руководителей организаций не допускать нарушений», – сказал заммэра Владимир Ефимов.
Проверки на предприятиях проводжит Госинспекция по недвижимости (по материалам РГ).
Работать до 1 мая могут только предприятия жизнеобеспечения и непрерывного цикла. Для остальных в случае работы грозит штраф до 100 тысяч рублей.