В Москве выявили 563 нарушения «полутора метров друг от друга». И 222 случая незаконного предпринимательства

Varvara22 Написано и про ИП без работников. А если у ИП 1 работник есть, дадут тоько на работника, а ИП пол... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Natali Kr это я к тому, что в законе нигде не сказано, что СНИЛС оформляется после фактического допуска к р... СЗВ-ТД теперь надо сдавать на следующий день после приема или увольнения

ДмитрийW После техникума я как то работал с одним инженером, подсказал ему одно решение. Так он, чтоб не п... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Если бизнес принимает на работу в апреле и мае работников, т. е. расширяется в определенном смысл... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

проза жизни В том, что сумма субсидии рассчитывается на количество мартовских работников, а не апрельских и м... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Оплачивать можно и расходы, тем более что субсидию будут выдавать постфактум заявка на апрель в м... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Бабловед Ну, ёлки, и путина читали и слушали, и пиар за версту чуем, но и бизнесом занимаемся РЕАЛЬНЫМ, а ... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

ДНК А, если в апреле курьера приняли на работу для доставки? На него тоже можно получить субсидию? Ил... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Над.К Дают не на оплату расходов бизнеса. А на то, чтобы людей не увольняли. Ну, ёлки, Путина что ли ни... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Glawsvet А если по налогам и взносам нет задолженности, а по пени есть? Это будет считаться недоимкой по н... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

проза жизни Так в ЕНВД разные показатели, в том числе и площади помещений, что вполне логично для выдачи дота... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

VikaV2193 Никак работникам не выплачивается, пока обещают только бизнесу. Организация сама решает кому что ... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

Нюрочка девчурочка Что все таки делать тем, у кого пострадавший ОКВЭД не основной? Хотя по декларации ЕНВД видно, чт... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло