Зуботехнические лаборатории не попали в список пострадавших отраслей. Из-за других ОКВЭДов

Зуботехнические лаборатории России написали открытое письмо Путину и Мишустину с просьбой включить их деятельность в сферу пострадавших отраслей от эпидемии коронавируса.

Само письмо можно скачать из вложения. Мы же публикуем тут сопроводительное письмо, в котором указаны причины такой просьбы.

«Просим Вас ознакомиться с текстом обращения в адрес Президента Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации о включении деятельности лицензированных зуботехнических лабораторий в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Как Вам известно, Постановлением Правительства № 479 от 10 апреля 2020 года в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 3 апреля 2020г. включен новый раздел 10 «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «Стоматологическая практика» с ОКВЭД 86.23.

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Несмотря на то, что зуботехнические лаборатории осуществляют лицензируемый вид деятельности по оказанию доврачебной помощи по направлению «стоматология ортопедическая», они не всегда используют ОКВЭД 86.23 «Стоматологическая практика» в качестве основного, так как не ведут прием пациентов напрямую.

Зуботехнические лаборатории чаще всего используют«Производство медицинских инструментов и оборудования», на основание которого осуществляется производство стоматологических и ортодонтических протезов, но могут использовать и иные коды в зависимости от приоритетных направлений деятельности. Поэтому наша отрасльне вошла в перечень наиболее пострадавших.

По результатам опроса всех руководителей зуботехнических лабораторий из числа участников данного обращения объем новых заказов за первые три недели апреля 2020 года снизился на 90-100%. Это означает, что в мае 2020 года отрасль вообще лишится выручки и будет терпеть колоссальные убытки!

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С учетом всего изложенного, обратившиеся представители лицензированных зуботехнических лабораторий просят дополнить раздел 10 «Деятельность в области здравоохранения» «Стоматологическая практика» перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, следующим: «Стоматологическая практика, а также деятельность по производству стоматологических и ортодонтических протезов –

Обращение было зарегистрировано Управлением Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций – 21 апреля 2020 года».