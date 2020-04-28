Клерк.Ру

РСПП тоже запустил сайт по поддержке бизнеса из-за коронавируса

Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции запустил сайт ситуационного центра для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии.

Сайт создан в целях информирования граждан и предпринимателей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19, ее влиянии на социальные и экономические сферы, а также в целях предоставления помощи в кризисной ситуации.

В частности, на сайте в открытом доступе находятся материалы по международной экспертизе и протоколам действий в условиях эпидемий.

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