РСПП тоже запустил сайт по поддержке бизнеса из-за коронавируса

Координационный совет Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции запустил сайт ситуационного центра для поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии.
Сайт создан в целях информирования граждан и предпринимателей о распространении коронавирусной инфекции COVID-19, ее влиянии на социальные и экономические сферы, а также в целях предоставления помощи в кризисной ситуации.
В частности, на сайте в открытом доступе находятся материалы по международной экспертизе и протоколам действий в условиях эпидемий.