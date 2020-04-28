РСПП тоже запустил сайт по поддержке бизнеса из-за коронавируса

natalisa52 Коронавирусу спасибо! Сколько ненужного шлака выявилось. И страхование ипотеки, и акцизы и СРО...... Производителям санитайзеров разрешат покупать спирт без акцизов

MaxC В 7-м классе? Что же они тогда 6 классов до этого делали?)))Учились карандаш держать и лист к мол... Школьное обучение не перейдет в онлайн

MaxC А что рисуют? У меня на 1-м курсе было рисование. Не жалею....)))... Школьное обучение не перейдет в онлайн

galina200666 Зачем писать ? Главное рисовать!!! У нас в 7 классе до сих пор у внука рисование !! В мои годы в ... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Нона Соменкова А писать уметь тоже не обязательно. Электронную подпись получи и будет тебе счастье😅... Школьное обучение не перейдет в онлайн

natalisa52 Мне кажется, что вообще никакого обучения не будет. У нас уже сейчас все младщие классы отправил... Школьное обучение не перейдет в онлайн

Lucy jessy Добрый день всем, я мистер Фрэнк Мосс, частный кредитор, которыйдает возможность пожизненных кред... Коммерческий кредит

Lucy jessy Добрый день всем, я мистер Фрэнк Мосс, частный кредитор, которыйдает возможность пожизненных кред... Коммерческий кредит

genby239 А мы в списке пострадавших, но в конце марта как раз завершили реорганизацию в форме выделения и ... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

ddd061 Вот и у меня тоже основной код 47.19 и до сих пор не могу понять, я в пролете или нет. Подскажите... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло

id3663643 Не забудьте ндфл уплатить в срок, по нему отсрочек нет и не предвидится.... Как бизнесу будут давать субсидии на работников. Постановление уже вышло