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Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием изменят

Минэкономразвития разработало проект приказа о порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. Он опубликован на портале будущих нормативных актов.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время заявление и иные документы, необходимые для признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, должны подаваться предпринимателями ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного года.

В опубликованном ведомством документе предлагается предоставить возможность уполномоченным органам изменять указанный срок.

К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, если они обеспечивают занятость инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Доля таких работников должна составлять не менее половины, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.

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