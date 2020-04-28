Порядок признания субъекта МСП социальным предприятием изменят

Минэкономразвития разработало проект приказа о порядке признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием. Он опубликован на портале будущих нормативных актов.
Соответствующий документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В настоящее время заявление и иные документы, необходимые для признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, должны подаваться предпринимателями ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного года.
В опубликованном ведомством документе предлагается предоставить возможность уполномоченным органам изменять указанный срок.
К социальным предприятиям относятся субъекты малого и среднего предпринимательства, если они обеспечивают занятость инвалидов, многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. Доля таких работников должна составлять не менее половины, а доля в фонде оплаты труда — не менее 25%.