В Московской области, возможно, продлят карантин на майские. Так сказал губернатор

В Московской области будут продлевать пропускной режим и самоизоляцию на майские праздники. Об этом заявил губернатор МО Воробьев.

«Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тыс. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», – написал Воробьев в своем Instagram.

Ранее он заявлял что ограничительные меры нужно продлить еще на десять дней.

«Если эта изоляция продлится еще десять дней, мы увидим значительное облегчение», – сказал губернатор.

Использованы материалы «РБК».