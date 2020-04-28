Крабовую компанию признали системообразующей. Причем тут Собчак?

В обновленном списке системообразующих компаний стало больше представителей рыбной отрасли: не четыре, как сначала решил Минсельхоз, а 10.
Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России. Недавно стало известно о новых собственниках этой компании:
- 12 марта телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в двух компаниях – «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс».
- Еще по 10% в этих компаниях приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева.
Правда, сделку не дал завершить Южно-сахалинский городской суд, арестовавший доли в указанных компаниях 30 марта.
Для включения компаний в список системообразующих установлены минимальные критерии по выручке и численности персонала. Для компаний рыбной отрасли это либо выручка 20 млрд руб., либо выручка 10 млрд руб. и 1500 работников.
Использованы материалы издания «Ведомости».