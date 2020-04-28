Единоросам предложили отдать зарплаты на борьбу с эпидемией. Но сказали, что это добровольно

Медведев призвал единоросов пожертвовать месячные зарплаты на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

«Призываю направить на уплату членских взносов месячную заработную плату, – сказал он на заседании президиума генсовета партии, – чтобы собранные пожертвования пошли на помощь медицинским работникам в тех случаях, когда это сейчас требуется, и вообще на помощь и поддержку для тех, у кого сейчас есть проблемы».

Председатель партии уточнил, что такая помощь «будет адресной». Он полагает, что эта акция «будет по силам многим членам партии».

Медведев подчеркнул, что перечисление денег – «личное решение, не повод для пиара, это просто вопрос ответственности перед избирателями, которые оказали доверие на выборах».

В начале апреля отдать свои зарплаты на помощь медикам обещали депутаты «Справедливой России».

Использваны материалы ТАСС.