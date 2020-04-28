Арендаторов ТЦ просят съехать из-за оборудования временных госпиталей

Арендаторов площадей в автомобильном торговом центре «Москва» на Каширском шоссе предупредили о необходимости съехать, сообщили РБК сотрудники автосалонов. Это требование им объяснили планами открытия в «Москве» госпиталя для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По словам одного из сотрудников, администрация попросила арендаторов переехать, сообщив, что до 1 августа в здании будет госпиталь для больных коронавирусом.

«24 апреля нам сказали переехать, перевезти машины и освободить офисы. Сейчас автомобили на закрытой парковке ТЦ, сотрудники не работают», — уточнил он.

Еще один сотрудник сообщил, что администрация ТЦ попросила убрать машины в соседнее здание, не указав причины.

Арендатор одной из точек в ТЦ сказал РБК, что о планах создания в АТЦ клиники он узнал из чата арендаторов.

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости». По данным издания, такие госпитали могут открыть также на территории ВДНХ и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». По данным собеседников издания, подготовительные работы на всех трех объектах уже начались, хотя окончательное решение об открытии госпиталей пока не принято.