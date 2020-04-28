Работающая компания оказалась в списке на исключение из ЕГРЮЛ. Причем, недостоверные сведения уточнила

Довольно эмоциональный вопрос прилетел в «Красный уголок бухгалтера». Компания, причем работающая (собственно, так обычно и бывает) получила уведомление о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Из-за недостоверных сведений.

«Дорогие коллеги, вопрос – куда бежать? 46-я закрыта же!

Предыстория – влепили недостоверку, подали уточнёнку (дополнили офис, как теперь очень просят для бизнес центров). 16 марта благополучно внесена запись в ЕГРЮЛ.

Сегодня же получили шок "13 апреля 2020 г. регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)".

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Компания в процессе ликвидации, вообще ни за что! Как так-то? Крупная транспортная компания, со своим автопарком, с одним штрафом в 10 тысяч руб».

Можно сказать, ситуация классическая. Брошеные компании висят в ЕГРЮЛ годами, когда как вполне работающая – получает такое. И ведь в территорию не съездить, возражения не подать. Все закрыто на прием.

Приведем, что советуют в комментариях.

«Напишите обычной почтой. Исключают в течение 3 месяцев».

Почта, кстати, работает. Но на нее еще сходить нужно, а там сейчас очереди еще больше стали. Поэтому, совет не самый лучший.

«По ТКС подавать возражения относительно предстоящего исключения, вроде Р38001 форма с описанием всей истории».

Эту форму можно подписать ЭЦП, либо придется идти к нотариусу, а потом либо почтой, либо электронно по ЭЦП нотариуса.

«По практике, после вывешивани, если вы внесли все изменения и вам не делали приостановку, а все зарегистрировали пишете жалобу в 46 [МИФНС №46] и в управу на 46 [УФНС по Москве]. Электронную почту никто не отменял. Мы таким образом отстоэвали и даже вернули после исключения из реестра по адресу».

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Можно еще добавить, что можно обратиться в ЦА ФНС на сайте налоговиков . А там уже отпишут по назначению.

Еще один важный момент:

«А вы уверены что это из-за адреса? Вы же убрали недостоверность адреса. Посмотрите учредителей и директора – не внесены ли они по другим своих юрлица в списки недостоверности».