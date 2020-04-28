ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар дороже на 7 копеек, а евро на одну копейку

Чем Вам "Компас" не угодил?))) Думаете, AutoCad проще?
как кто писал? Царь написал, в разъяснениях минтруда написано. Все с вами ясно, пробелы в знания...
У ребёнка в 8 классе ИЗО и музыка. Бред... Черчение тоже есть, но на компьютере, в отечественной ...
да Путин первый и разбазаривает ФНБ на всякую чушь.
согласен с @ДмитрийW, происходящее сегодня сумашествие власти результат двадцати лет отрицательн...
Это слишком сложный эксперимент и бесполезный и не так надо же. Во первых надо брать несколько гр...
Понятно, ничего толкового. ))
я думаю у руководства РФ просто низкая квалификация и отягчённая история развития. По этому, всё ...
Не консультируйте даром. Берите за консультацию по аудиторским расценкам. К Вашему коллеге, котор...
Клерки, а я вот не понимаю, про базу. Если бухгалтер в штате, то база на компе предприятия стоит....
Очень «веселит» выражение нерабочие дни с сохранением заработной платы! Они реально непонимающи и...
Райкин жив. К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет....
Может это уже ИИ подключился? Стратегии тестирует на нас, сердешных....
Вика, а Ваша самооценка подняла мне настроение ))))
Не просто дурак, а как впоследствии выяснялось гадёныш - генеральный не только принёс горе в мою ...
А если основной ОКВЭД 47.1 (коды не менялись лет 10, такой код сама налоговая присвоила) получает...
Мальчика по-старше можно было бы увлечь вот этой книгой - https://www.rulit.me/books/s-antarktido...
у нас тоже ресторанный бизнес, а разве нет у вашей подруги работы? у меня весь апрель ее по горло...
Нет, я так скажу репутация и кто рекламирует товар это не маловажный факт, сейчас. Сейчас одна к...
Нашему народу не характерно, в основной массе итальянцы и испаноязычные любят это.Угрозу представ...
А мне вот такая девочка попалась на жизненном пути и такой случай в жизни произошел. Кстати, заув...
а меня еще умиляет изучение религиозных течений. не в плане факультатива или для тех, кто интерес...
да ладно вам. они с вас спросят потом, при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. в школах нифига (это я максимально мя...
По поводу недостоверности: вчера узнали по одному клиенту, что адрес ООО отмечен как недостоверны...
А кто писал, что они перестали к таковым относится?
Мы на музыке исключительно пели песни пионерские. Один раз нам поставили Болеро Равеля, это было ...
А сколько лет сыну, если не секрет?Можейко не читал, сейчас как-то далёк от такой давней истории....
Жесть какая-то. Это еще при большевиках, или уже после них?Моя первая классная (кстати, классика,...
Вы абсолютно правы - ни целей, ни системы, ни даже какого-то мотивированного взгляда на вещи.Мы в...
Тогда были другие стандарты и требования, да.... Наша не била. но могла по парте так указкой трес...
Мы все на одной галере. Хорошо, хоть в шезлонгах на палубе, а не внизу за веслами, как один извес...
Вообще, вспоминаю, что в "классической советской школе" мне везло на креативных учителей. На личн...