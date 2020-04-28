Клерк.Ру

ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар дороже на 7 копеек, а евро на одну копейку

Рубль на самую малость просел по отношению к некоторым иностранным валютам. Но особо ничего не изменилось. Доллар дороже 70 рублей, а евро дороже 80 рублей.

Доллар завтра будет стоить 74 рубля 57 копеек, а евро – 80 рублей 77 копеек.

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