Новое большое обращение Путина. Самоизоляцию продлили до 11 мая

Новое большое выступление Путина перед совещанием по проблемам коронавируса. Кратко в тезисах.

В каждом регионе вводить те меры безопасности, которые реально необходимы.

Что удалось:

Мобилизовали ресурсы промышленности. Увеличилось производство аппаратов ИВЛ, защитных масок.

С нуля развернули производство лекарственных препаратов.

В 9 раз увеличилось тестирование. Около 150 тысяч в день.

Все равно есть дефицит по ряду позиций. Отсюда поручение Правительству, Минпромторгу организовать наращивание производства. Максимально использовать промышленный потенциал регионов, малого и среднего бизнеса.

Регионам говорилось развернуть 95 тысяч коек. В целом задача решена в срок, развернуто 116 тысяч коек, но это общая картина по стране.

Не должно быть, что где-то густо, а где-то пусто.

Весь мир столкнулся с эпидемией впервые. Но сейчас мы знаем о болезни гораздо больше. Можем более строго строить прогнозы, стратегию и тактику действий.

Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки, ситуация меняется каждый день. Обязаны действовать на опережение.

Нужно иметь в виду любой сценарий развития событий. Если план по развертыванию выполнен, этого недостаточно.

Все должно быть отлажено, все звенья работать как единый механизм.

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Поздравил врачей с неофициальным днем создания Скорой помощи в России. Теперь в эту дату (28 апреля) будет День работника Скорой помощи.

Другие болезни тоже нужно лечить. Люди должны получать всю необходимую помощь.

Для поддержки экономики, семей, выработан ряд мер. Руководители регионов несут персональную ответственность за реализацию этих мер.

Подводя итоги прошедших недель. Удалось затормозить распространение болезни. Ситуация остается очень сложной. Специалисты говорят что пик еще не пройден. Сейчас мы пере новым, самым напряженным этапом.

От каждого из нас потребуется максимальная собранность чтобы потом поэтапно снимать ограничения.

Чем строже будем соблюдать правила самоизоляции, тем быстрее это пройдет. Следующие решения:

Впереди майские праздники, между ними 6, 7 и 8 мая рабочие дни. Эти три дня будут нерабочими с сохранением заработной платы. Период нерабочих по 11 мая включительно. Главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия. Всем быть на рабочих местах. Набор профилактических мер разный в каждом регионе. До 5 мая субъектам проработать решения для постепенного снятия карантина начиная с 12 мая. Где-то жесткий режим сохранят, а где-то постепенно будут снимать. Эпидемия сильно ударила по экономике. Пострадали ИП, самозянятые, семейные компании. Поручено разработать новый пакет поддержки экономики и граждан.

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А также, на перспективу, нужно проработать масштабный план действий по восстановлению занятости и экономики.

Приводим тут видео вступительного слова Путина:

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».