База из 12 млн заемщиков МФО оказалась в продаже. Кто-то допустил утечку

Данные людей, оформлявших микрозаймы в МФО в 2017-2019 годах, оказались выставлены на продажу в Интернете.
Как сообщает РБК, данные были выставлены на продажу на специализированном сайте.
По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов:
- Ф.И.О.,
- паспортные данные,
- дата рождения,
- номер телефона,
- адрес электронной почты,
- регион проживания,
- номера электронных кошельков и сумма займа.
Такие данные могут позволить злоумылленникам оформлять новые микрозаймы от лица жертвы, либо осуществлять мошеннические спам-рассылки.