Клерк.Ру

База из 12 млн заемщиков МФО оказалась в продаже. Кто-то допустил утечку

Данные людей, оформлявших микрозаймы в МФО в 2017-2019 годах, оказались выставлены на продажу в Интернете.

Как сообщает РБК, данные были выставлены на продажу на специализированном сайте. 

По словам продавца, база содержит информацию о 12 млн физических лиц, которые оформляли быстрые займы в 2017–2019 годах. В бесплатном пробнике содержатся данные около 1,8 тыс. клиентов:

  • Ф.И.О.,
  • паспортные данные,
  • дата рождения,
  • номер телефона,
  • адрес электронной почты,
  • регион проживания,
  • номера электронных кошельков и сумма займа.

Такие данные могут позволить злоумылленникам оформлять новые микрозаймы от лица жертвы, либо осуществлять мошеннические спам-рассылки.

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