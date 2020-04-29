Официальных безработных почти миллион. А сколько их на самом деле?

Количество официально зарегистрированных безработных в России достигло 950 тыс. человек. Об этом сказал глава Минтруда.
«Последний месяц-два мы, конечно же, видим динамику к росту, но это достаточно такой сдержанный темп роста, на который мы в принципе по своим прогнозам и рассчитывали», – сказал Котяков.
Институт социальной политики НИУ ВШЭ подготовил недавно прогноз, согласно которому численность зарегистрированных безработных может вырасти до 5,3 млн человек (по материалам «Известий»).
Но это только официальные данные. А ведь не все официально регистрируются безработными, чтобы не морочиться с биржей труда.