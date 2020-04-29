МВД предлагает ЦБ открыть доступ к банковской тайне. Для сотрудников органов внутренних дел

Министр внутренних дел Колокольцев предложил главе ЦБ открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии.

Глава МВД указал на инцидент с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ) бывшими собственниками банков.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», – констатирует Колокольцев в письме Набиуллиной (по материалам «Известий»).

Также МВД подготовило изменения в законодательство, чтобы избежать неверного толкования, из-за которого кредитные организации отказываются сотрудничать с силовиками.