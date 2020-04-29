Клерк.Ру

Вступительное слово Путина перед совещанием по развитию ТЭК

Путин начал совещание по вопросам развития топливно-энергетического комплекса.

«Нельзя ни в коем случае допустить дефицита топлива на внутреннем рынке, ограничения энергоснабжения предприятий, населенных пунктов страны» – подчеркнул президент.

Вступительное слово Владимира Путина на видео:

Источник видео телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить