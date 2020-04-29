Гречка подорожала на 2,8%. Другие продукты тоже, кроме огурцов. По данным Росстата

Стоимость гречки в России за неделю выросла на 2,8%, говорится в материалах Росстата. Остальные продукты тоже подорожали.
Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 16 субъектах – на 5% и более.
По данным Росстата:
- шлифованный рис вырос в цене на 1,7%,
- пшеничная мука – на 1%,
- сахарный песок и овощные консервы для детского питания – на 0,6%,
- пшено – на 0,5%.
- Маргарин, вермишель, макаронные изделия, чай и печенье подорожали на 0,3%;
- мясные консервы, колбасы, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, куриные яйца, сметана, шоколадные конфеты, карамель и соль – на 0,2%.
За неделю с 17 по 23 марта подорожали овощи и фрукты
- лук на 3,5%,
- картофель на 2,6% с 0,1% неделей ранее,
- на морковь – на 2,5% с 1,6% соответственно.
- белокочанная капуста подорожала на 1,3%, хотя на предыдущей неделе рост составлял всего 0,2%,
- яблоки – до 1,4% с 0,3% за неделю с 11 по 16 марта.
- рост цен на помидоры на минувшей неделе ускорился до 2,5% с 1,6% неделей ранее.
В то же время, огурцы подешевели на 6,1%. Снижение цен на 4,6% было зафиксировано и неделей ранее.
Использованы материалы «Интерфакса».