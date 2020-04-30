Клерк.Ру

Сдвинули срок обязательной установки ГЛОНАСС на автобусы и грузовики

Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС.

Опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 597 от 258.04.2020.

Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год — 31 мая 2021 года.

Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.

Эта мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.

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