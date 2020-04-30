Сдвинули срок обязательной установки ГЛОНАСС на автобусы и грузовики

Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС.
Опубликовано соответствующее Постановление Правительства № 597 от 258.04.2020.
Обязательные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу через год — 31 мая 2021 года.
Отсрочка касается пассажирских автобусов, вмещающих более восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных грузов.
Эта мера поможет снизить административную нагрузку на транспортную отрасль, которая оказалась в числе пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции.