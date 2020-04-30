Как провести майские праздники: рекомендации для граждан

В период майских праздников следует продолжать строго соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает Роспотребнадзор в информационном сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Среди рекомендаций также максимально ограничить контакты:

— воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме;

— отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе;

— для общения и поздравления родственников и друзей с праздниками использовать современные дистанционные средства связи.

Если вы всё же решили выехать за город, то делайте это в компании тех, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции) в будние дни.

Избегайте контактов с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдайте социальное дистанцирование (1,5 м).

Добавим, более подробные рекомендации о проведении майских праздников содержатся в письме Роспотребнадзора № 02/8040-2020-24 от 27.04.2020.